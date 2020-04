Coronavirus : des médecins du sud de la France arrivent en Île-de-France

Dans le Grand Est et en Île-de-France, les deux régions les plus touchées par le coronavirus, les malades ne sont pas les seuls à être transférés pour désengorger les hôpitaux saturés. Le personnel soignant de zones moins touchées par l'épidémie arrive progressivement pour aider le corps médical habituel des établissements dans les clusters. C'est le cas à Melun (Seine-et-Marne), où des anesthésistes de Toulon (Var) sont arrivés mercredi 8 avril.

"Certaines particularités liées à cette maladie"

Eux, n'avaient jusque-là jamais vu de patients atteints du Covid-19. "On est habitué à traiter des syndromes de détresse respiratoire, c'est quand même notre métier, mais c'est vrai qu'il y a certaines particularités liées à cette maladie, en matière de ventilation et de prise en charge. Et puis au niveau des protections aussi", explique l'un de ces anesthésistes, bien obligé de se mettre au diapason de ses nouveaux collègues rapidement.

