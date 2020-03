Coronavirus : des malades français soignés en Suisse

"Une vingtaine de malades français infectés par le coronavirus sont soignés actuellement en Suisse", explique par téléphone lundi 30 mars Cédric Adrover, journaliste francophone à la RTS (Radio télévision suisse). "La première prise de contact a eu lieu dimanche 22 mars entre les autorités du Haut-Rhin et ceux des cantons frontaliers de Bâle et du Jura, qui avaient encore de la place dans leurs hôpitaux. C’est un contact de voisins qui a permis au premier patient français d’arriver en Suisse, tout simplement".

La Suisse relativement épargnée

La Suisse est moins frappée par le Covid-19 que la France, mais "la situation se complique à Genève et dans le sud du pays, près de l’Italie. La Suisse ne fait pas partie de l’UE, mais elle est est au centre de l’Europe, entourée de l’Italie, la France, l’Allemagne et l’Autriche, et tient à montrer qu’elle est présente pour ses voisins".



