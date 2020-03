Coronavirus : des initiatives pour remercier le personnel hospitalier

Chaque soir, vers 20 heures, c'est un rituel pour de nombreux Français depuis 13 jours, et le début du confinement contre le Covid-19. On ouvre sa fenêtre et on fait le plus de bruits possible, pendant de longues minutes, en tapant dans ses mains voire dans des casseroles afin de remercier le personnel hospitalier. Dans certaines communes, d'autres initiatives ont été prises, pour leur rendre hommage. Dans la Somme, à Moreuil, des fleurs en papier sont accrochées devant les maisons, à la demande d'une institutrice.

"On a beaucoup à apprendre des enfants"

"On a reçu un mail de la maîtresse nous disant de peindre des fleurs et de les accrocher à la maison pour que tout le monde les voie", explique un élève de CM1. Les enfants n'ont pas été les seuls à être séduits par cette idée. La mairie affiche aussi des fleurs sur sa devanture en signe de solidarité. "On a beaucoup à apprendre des enfants. Ils sont dégagés de toutes colorations politiques", s'enthousiasme le maire de Moreuil.

