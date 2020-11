Coronavirus : des infirmiers se forment avec assiduité à la réanimation

France 3 Rhône-Alpes, D. Borrelly, Y-M. Glo, C. Fayolle

L’Hexagone est toujours traversé par une seconde vague virulente de Covid-19, jeudi 19 novembre. Les hôpitaux sont en première ligne et sous tension. Alors, pour prêter main forte, des soignants se forment à la réanimation. C’est le cas dans un centre de formation à Chambéry (Savoie). Vanessa, Cécile et Jenna s’activent au chevet d’un faux patient en détresse respiratoire modérée. Les trois infirmières se trouvent dans un simulateur de réanimation, tandis que Romain Chauffard, qui joue le faux patient, est infirmier-formateur.

Reproduire un environnement réaliste

Il observe attentivement chaque geste avec l’aide d’un médecin-réanimateur. Tous deux épaulent les soignantes dans cet exercice. "On se rapproche le plus possible d’un environnement réaliste. L’objectif est de tester leur fonctionnement, leurs pensées, pour qu’ils reproduisent exactement ce qu’ils feraient dans la réalité", explique Romain.

