Coronavirus : des Français bloqués à l'étranger... et l'aéroport d'Orly bientôt fermé

"On est bloqués ici et on ne sait pas quoi faire. On ne sait plus à quelle porte taper pour avoir de l'aide (...) On ne comprend pas trop ce qu'il se passe entre le Pérou et la France, tous les autres pays ont réussi à faire rapatrier les ressortissants. Nous sommes inquiets, car nous sommes séparés de notre famille et nous savons très bien que la situation en France est très difficile", se désole Nicolas Legrand, touriste français bloqué à Huanuco (Pérou).

L'aéroport Orly fermé mardi 31 mars

"Si on loupe les trois vols de rapatriement de la semaine prochaine, on se demande quand nous allons pouvoir rentrer...", ajoute Mylène Legrand. Par ailleurs, mardi 31 mars, l'aéroport d'Orly sera fermé. Dimanche 29 mars, l'activité de l'aéroport parisien était déjà presque à l'arrêt. "Pour vous donner une idée, un dimanche classique, il y a près de 600 départs et arrivées. Aujourd'hui, il n'y en a eu que 20", détaille Viktor Frédéric depuis Orly.