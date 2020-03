Coronavirus : des entreprises se convertissent par solidarité

Des entreprises se reconvertissent un peu partout en France. Finies les productions habituelles, les machines se réadaptent pour fabriquer du gel hydroalcoolique et des masques de protection, comme dans une PME qui d’ordinaire fabrique des jeans. Depuis mardi 17 mars, les couturières confectionnent des masques en tissu. Plusieurs centaines par jour, des médecins leur ont passé commande sur la base de consignes d’un hôpital.

Des masques non homologués

"On retrousse les fonds de poche de nos jeans, et donc c’est le tissu qu’on avait en stock en coton pour répondre aux demandes du CHU de Grenoble (Isère)", explique Thomas Huriez, cofondateur de 1083. Des masques non homologués que fabrique aussi une autre entreprise de sacs à main. 100 000 masques par jour à destination des professionnels, en attendant mieux.

