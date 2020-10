Covid-19 : des entreprises inquiètes à l'approche de Noël

Chaque année, pour Noël, une tonne de chocolats sort de l'atelier de La boîte à biscuits, à Dignes-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence). Cette fois, il a fallu réduire la production. Par sécurité, le nombre d’employés a été diminué alors que la moitié du chiffre d’affaires doit être réalisé dans les trois mois qui arrivent. "C’est une période à ne pas rater, explique Karine Giraud, gérante de l'entreprise. En plus, on a la double casquette, c’est-à-dire qu’on est biscuitier-chocolatier, mais l’activité coffee shop-salon de thé [...] représente plus de 30 % de notre chiffre d'affaires. Quand on voit les fermetures sur Aix et sur Marseille, ça ne peut pas nous laisser indifférents".



Consommer local

Dans la fabrique de cosmétique artisanale Nicolosi Créations à Aiglun (Alpes-de-Haute-Provence), il est également difficile de se projeter, même si des investissements et des embauches ont tout de même été effectués. Célia Nicolosi, cogérante de l'entreprise, espère "qu’il y ait un espèce de mouvement citoyen où les gens vont se rendre compte que faire tous leurs cadeaux sur Amazon n’est pas forcément une option non plus". Pour elle, il est important de consommer local.

Le JT

Les autres sujets du JT