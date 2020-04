Coronavirus : des cinémas en plein air en Allemagne

À Offenbourg (Allemagne), un parking de 250 places a été reconfiguré en un cinéma de plein air. C'est l'une des mesures choisies par l'Allemagne pour concilier loisirs et mesures sanitaires en pleine épidémie de Covid-19. Calfeutrés dans leurs voitures, les spectateurs peuvent tranquillement regarder des films. "On peut sortir de chez nous, voir autre chose, c'est une super idée, on a l'impression d'être en société", annonce une spectatrice.

Vente de snack interdite

Par précaution, la vente de snacks est interdite. Les familles n'ont donc rien laissé au hasard. "On a à manger et à boire, on a tout ce qu'il faut", glisse un couple venu assister à la projection. L'initiative du cinéma en plein air est permise dans certaines régions allemandes. Le prix est fixé à 15 euros pour chaque voiture.

