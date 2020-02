Coronavirus : depuis l'Italie, la maladie se diffuse en Europe

L'Italie est le plus gros foyer de Covid-19 en Europe avec 12 morts et 374 cas, dont 80% des cas en Lombardie et en Vénétie au soir du mercredi 26 février. L'Italie annule ou reporte des événements sportifs, la Semaine de la mode s'est tenue à huis clos, le carnaval de Venise a été écourté... Mais aucun pays encore n'a décidé la fermeture de ses frontières avec l'Italie.

Un hôtel des Canaries en quarantaine

D'autres pays européens sont touchés par le coronavirus : la Finlande, la Croatie, la Grèce, L'Allemagne et l'Espagne, qui compte 12 cas, dont 10 liés à des Italiens. Un hôtel de Tenerife, dans l'archipel des Canaries, a été placé en quarantaine, car il a abrité des touristes italiens contaminés. L'Espagne intensifie les contrôles, notamment des malades hospitalisés pour des troubles respiratoires aux origines inconnues.