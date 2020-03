Coronavirus : début de l’installation de l’hôpital militaire de campagne à Mulhouse

L’installation va bientôt débuter. "Comme vous pouvez le voir, il n’y a plus aucun véhicule sur le parking de l’hôpital de Mulhouse. Il a été entièrement vidé pour préparer l’installation de cet hôpital militaire de campagne. Ce matin, on a vu plusieurs personnels de l’armée, mais aussi de l’hôpital qui sont venus commencer à préparer le terrain et délimiter le périmètre d’installation", explique la journaliste Ambrine Bdida.





"Il va encore falloir patienter quelques jours"

Le matériel nécessaire devrait arriver à Mulhouse dans la soirée. "La livraison sera escortée par l’armée. Il s’agira d’une structure modulaire sous tente avec une capacité d’une trentaine de lits en réanimation, de quoi soulager le personnel médical de Mulhouse surchargé et débordé comme vous avez pu l’entendre. Mais il va encore falloir patienter quelques jours, peut-être jusqu’au milieu de la semaine prochaine, avant que cet hôpital militaire ne puisse accueillir les malades", conclut la journaliste.

