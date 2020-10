Coronavirus : de nouvelles villes entrent en zone d’alerte maximale

Lille (Nord), Lyon (Rhône), Grenoble (Isère) et Saint-Étienne (Loire) seront en zone d’alerte maximale dès samedi 10 octobre. Étienne Prigent, journaliste France Télévisions est en direct de Lyon, où de nouvelles mesures sanitaires vont entrer en vigueur, afin d'endiguer l’épidémie de Covid-19. “Les mesures sanitaires sont renforcées pour les restaurants”, explique le journaliste, tandis que les bars et cafés resteront fermés pendant 15 jours.

La distanciation d’un mètre ne suffit pas

“‘C’est un véritable casse-tête’ me confiait tout à l’heure un responsable de la filière. Les frontières sont parfois ténues entre ce qu’est un bar-restaurant et un restaurant à proprement parler”, souligne-t-il. Les bars sont finalement les principales cibles de ces nouvelles mesures. Qui plus est, selon des études scientifiques, la distanciation d’un mètre ne suffit pas ; “Or, ces établissements accueillent parfois sur une journée ou une soirée énormément de monde.”

