Coronavirus : de nouvelles restrictions dans les zones rouges

A Marseille (Bouches-du-Rhône), les soirées dansantes sont désormais interdites, tout comme la consommation d’alcool sur la voie publique et debout dans les bars. Dans les parcs, jardins et sur les plages, plus de "rassemblement statique de plus de 10 personnes", a indiqué Christophe Mirmand, le préfet des Bouches-du-Rhône. D’autres mesures "plus contraignantes" pourront être prises en fonction de l’évolution des comportements et de la situation sanitaire

Situations similaires en Gironde et en Guadeloupe

À Bordeaux (Gironde), l’alcool est également interdit sur la voie publique comme debout dans les bars, ainsi que les rassemblements de plus de 10 personnes sur les quais, parcs et plages. La préfète Fabienne Buccio invite par ailleurs à "reporter les grandes fêtes liées au mariage". Les visites dans les Ehpad sont également limitées. En Guadeloupe, les bars et restaurants fermeront à minuit ou 22 heures selon les jours. La mesure surprend la clientèle et interroge les gérants quant à sa réelle efficacité.

