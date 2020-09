Coronavirus : de nouvelles mesures sanitaires dans les clubs sportifs

Après plusieurs mois d'interruption, c'est l'heure de retrouver les tatamis pour les licenciés d'un club de judo à Varennes-Vauzelles, dans la Nièvre. Mais il faut néanmoins prendre de nouveaux réflexes. Avant d'aller sur le tapis, les jeunes judokas doivent se passer du gel hydroalcoolique sur les pieds et les mains. Difficile, dans un sport de contact, d'éviter... les contacts. "On est en permanence dans l'adaptation, ça va beaucoup modifier notre contenu. On va avoir une perte de temps très importante, mais il faut mieux perdre du temps et faire les choses bien, plutôt que de se précipiter et faire n'importe quoi", affirme Denis Perreau, professeur de judo.

Vestiaires interdits, port du masque obligatoire et désinfection des ballons

Le rugby aussi doit s'adapter. Dans un club situé à Nevers, dans la Nièvre, les passages dans les vestiaires sont interdits. Les jeunes rugbymen se retrouvent en tenue directement sur le terrain. Le nouveau protocole oblige les coachs et les parents à porter un masque et les enfants à utiliser des gourdes individuelles. Les ballons doivent également être désinfectés. Pour les jeunes, l'important est de recommencer à s'entraîner. En espérant que, cette année, la saison aille à son terme.