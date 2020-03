Coronavirus dans les Ehpad : l’inquiétude des familles

Le père de Marc, 93 ans, vit en Ehpad. Depuis la crise du coronavirus, Marc, médecin, s’inquiète des conditions sanitaires dans l’établissement et il a du mal à avoir des nouvelles. « Il mange dans une salle commune de 30 personnes avec des aide-soignants qui passent d’une personne à l’autre. Il n’y a pas de lavage des mains (…) il est bien évident que si quelqu’un est contaminant, il va contaminer tout le monde », explique Marc.



« À partir du moment où le virus est entré, c’est très difficile »



Le virus est déjà entré dans plusieurs Ehpad où il se propage très vite. La rédaction du 19/20 a contacté l’un des responsables de ces établissements et il a souhaité resté anonyme. « Nous sommes des endroits clos. Donc à partir du moment où le virus est entré, c’est très difficile. La situation de notre établissement est particulièrement douloureuse et particulièrement compliquée. On est un Ehpad où on a normalement 80 résidents, on a quatre personnes qui sont à ce jour décédées », confie-t-il.

