Coronavirus : comment se passe la vie en quarantaine des Français rapatriés ?

Première journée en quarantaine pour les 180 rapatriés de Wuhan. Balade sur le front de mer, repos sur les transats, discussions à l'ombre de la pinède. Pendant quatorze jours, ils vont devoir vivre ensemble dans un centre de vacances de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône). Interdiction d'en sortir et port du masque obligatoire à l'extérieur des bâtiments, ce qui n'empêche pas les enfants de jouer comme si de rien n'était.

30 bénévoles de la Croix-Rouge mobilisés

À l'intérieur, chaque famille dispose de sa propre chambre avec vue sur mer. Les repas se font dans une cafétéria. 30 volontaires de la Croix-Rouge sont mobilisés pour que leur séjour soit le plus détendu possible. "Ça se passe super bien, on est tous protégés, masques, gants et puis c'est très carré, il n'y a pas de risque", affirme l'un des bénévoles, Théo Mergez. À l'entrée un sas de décontamination a été installé. La grille d'accès du site est gardée 24 heures sur 24.

