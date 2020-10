Coronavirus : comment mettre fin à la crise sanitaire ?

Le virus se propage toujours très activement en France : le nombre de cas a doublé en 15 jours. En plus du couvre-feu, d’autres hypothèses sont envisagées, comme des reconfinements locaux. Jean Castex l’a annoncé jeudi 22 octobre, "si nous ne réussissons pas collectivement à juguler l’épidémie, nous ferons face à une situation dramatique et nous devrons envisager des mesures beaucoup plus dures".

Des traitements efficaces

La recherche progresse, notamment pour la thérapie. La dexaméthasome, un corticoïde, est utilisée pour les formes sévères, ce qui permet de transférer "beaucoup moins de patients en réanimation", explique le Pr. Anne-Claude Crémieux, spécialiste des maladies infectieuses à l’Hôpital Saint-Louis, à Paris. Concernant le vaccin, 44 sont en cours de test dans le monde, dont une dizaine en phase 3, avec l’espoir d’un vaccin disponible dès 2021.

Le JT

Les autres sujets du JT