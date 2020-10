Coronavirus : Jean Castex annonce des semaines très compliquées en France

C’est sur un ton grave et ferme qu’il s’est présenté jeudi 22 octobre. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé plusieurs mesures au moment d’évoquer la crise sanitaire qui touche le pays. Il a prévenu : les prochaines semaines s’annoncent compliquées, en particulier pour les services hospitaliers. En duplex depuis le ministère des Solidarités et de la Santé, le journaliste Alexandre Peyrout rapporte que selon le Premier ministre, le nombre de morts liés au coronavirus risque de continuer à augmenter.

Le gouvernement vient en aide à plusieurs secteurs

Au cours de cette prise de parole, Jean Castex a également tenu à rappeler que l’État va venir en aide à plusieurs secteurs professionnels. Dans les zones les plus touchées par le virus, les secteurs de la culture, de l’événementiel et de la restauration pourront avoir accès au chômage partiel et au prêt garanti par l’État, souligne Alexandre Peyrout.

Le JT

Les autres sujets du JT