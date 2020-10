Coronavirus : comment les Français organisent-ils leurs vacances de la Toussaint ?

K. Adda-Rezig, J.Benzina, C. Tixier, E. Delevoye, A. Tribouart, P. Montels, F. Pairaud

K. Adda-Rezig, J.Benzina, C. Tixier, E. Delevoye, A. Tribouart, P. Montels, F. Pairaud France 3 France Télévisions

Le gouvernement n’a de cesse de le répéter : de nombreuses contaminations au Covid-19 se font dans le cadre familial. Alors que les vacances de Toussaint débutent, vendredi 16 octobre au soir, de nombreux Français hésitent à se déplacer. "Il faut faire attention mais on essaie de vivre normalement", témoigne une femme qui s’apprête à partir. "Oui, on s’est posé la question mais on a quand même voulu partir", ajoute un jeune homme.

Des vacanciers dans l’incertitude

D’autres se sont organisés pour effectuer un dépistage avant le départ. Alexandra de Varax, âgée de 26 ans, compte rendre visite à ses grands-parents, mais ne veut prendre aucun risque. "Ils sont assez âgés, donc, même en gardant les gestes-barrière […], je préfère qu’il n’y ait aucun souci. Si j'ai la Covid-19, il est impensable que j’aille les voir", affirme-t-elle.

Le JT

Les autres sujets du JT