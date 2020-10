Coronavirus : les Français s'organisent pour les vacances de Toussaint

Les vacances de Toussaint débutent, vendredi 16 octobre, dans un contexte très particulier, lié à la pandémie de Covid-19 et aux mesures drastiques instaurées. Dès lors, de nombreux Français hésitent à partir. Un père de famille a, pour sa part, pris sa décision. Il part de la gare Montparnasse pour se rendre à la dune du Pilat, en Gironde : "Il n’y aura pas plus de virus ou moins de virus au Pilat ou à Paris."



Des vacanciers plus ou moins déterminés

D’autres Parisiens ont quitté la capitale. "On a moins pris de vacances, on va rester une semaine et on ne va pas trop sortir. On va faire attention quand même", témoigne un jeune homme. "On part entre nous, en famille mais on n’irait pas voir une grand-mère ou une tante âgée", ajoute une femme sur le départ. À Marseille (Bouches-du-Rhône), une mère de famille a décidé d’annuler son séjour à Nîmes (Gard).

