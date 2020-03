Coronavirus : comment le président s’est-il préparé ?

Le Président va-t-il annoncer un confinement strict ? « Ce sont en tout cas les recommandations qui ont été formulées par le conseil scientifique. Mais avant de suivre ou non les avis de ces scientifiques et de prendre une décision qui serait lourde de conséquence, il a réuni ce midi à l’Élysée un conseil de défense avec le Premier ministre et sept ministres autour de la table », a expliqué le journaliste Julien Gasparutto.



François Hollande et Nicolas Sarkozy contactés par le président

« Il a reçu cet après-midi le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, et celui du Sénat, Gérard Larcher. Il a aussi appelé les anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et puis, Emmanuel Macron s’est également entretenu avec un certain nombre de dirigeants étrangers : Angela Merkel, la chancelière allemande, les principaux responsables de l’Union européenne, et les membres du G7 », a-t-il ajouté.

