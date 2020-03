Municipales 2020 : en raison de l'épidémie de coronavirus, Emmanuel Macron annonce un report du second tour des élections

Le Premier ministre Edouard Philippe a proposé lundi de reporter le second tour des municipales au 21 juin, et de sanctuariser les résultats du premier tour.

La décision était attendue. Emmanuel Macron a annoncé, lundi 16 mars, le report du second tour des élections municipales en raison de la pandémie de coronavirus. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Edouard Philippe avait également proposé de reporter le second tour des municipales au 21 juin, a appris le service politique de France 2. Le dépôt des listes devrait cependant être réalisé comme si le deuxième tour se tenait dimanche 22 mars, c'est-à-dire avant mardi à 18h.

Le patron des députés LR Damien Abad a affirmé sur BFMTV que sa formation était d'accord avec ces propositions. De La France insoumise au Rassemblement national en passant par les écologistes d'EELV, plusieurs responsables de partis avaient réclamé dès dimanche soir un report du second tour.

Le coronavirus a fortement marqué le premier tour des élections municipales, dimanche, avec un effondrement de la participation en dépit des mesures de précaution imposées dans les bureaux de vote. Sur les quelque 47,7 millions d'électeurs appelés à élire leurs conseillers municipaux, moins de la moitié se sont effectivement déplacés. Un chiffre historiquement bas pour un scrutin généralement mobilisateur chez les Français.