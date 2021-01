Coronavirus : comment freiner la propagation du variant en France ?

L’une des plus grandes craintes des autorités sanitaires françaises s’avère être la nouvelle souche du coronavirus. Ce variant, beaucoup plus contagieux, fait planer la crainte d’une troisième vague de contaminations. Pour Arnaud Fontanet, épidémiologiste et membre du Conseil scientifique, l’urgence est de dépister au plus vite les premiers cas de ce variant en France.

Placer les patients à l’isolement strict

"Il faut savoir où on en est. Pour moi, l’urgence c’est de faire une cartographie de combien de personnes aujourd’hui par exemple ont été infectées par ce nouveau variant sur le territoire français. Il est possible de la faire parce que ce variant a un talon d’Achille qui est qu’avec certaines réactions PCR, il donne un signal défectueux", explique Arnaud Fontanet. Selon lui, une fois qu’une personne contaminée par le variant est identifiée, il faut la "garder à l’isolement strict et vraiment essayer de ralentir autour de ses personnes la progression du variant".