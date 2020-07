Coronavirus : ces vacanciers qui se font tester

Bronzage, option test Covid. Voilà le programme proposé aux vacanciers du bassin d'Arcachon (Gironde). Les blouses blanches ont installé leurs tentes et visiblement, au pied de la dune du Pilat, l'écouvillon semble moins désagréable. "C'est très bien, c'est vrai qu'on est sur le lieu de vacances, on n'y pense pas. Mais quand on sait qu'il y a un petit test, on y va avec plaisir, plutôt que dans un hôpital", confie au micro de France 3 un vacancier.

Aller au plus près des vacanciers

Le laboratoire à ciel ouvert fait le plein de vacanciers. Rapide, simple à réaliser, le test est gratuit, sans ordonnance. De quoi encourager le plus grand nombre, comme sur ce deuxième site, à la gare d'Arcachon, lieu de dépistage idéal.

À Deauville, dans le Calvados, une brigade mobile teste également. Le principe est le même : aller au plus près des vacanciers. Le résultat du test est délivré sous 72 heures. S'il est positif, la personne est contactée par téléphone et invitée à se confiner. Son médecin traitant est quant à lui alerté.