Coronavirus : ces Français qui ont vécu et vaincu la pandémie à Wuhan

En janvier 2020, alors que Wuhan (Chine) se confinait pour 76 jours, des Français avaient été rapatriés, mais certains avaient choisi de rester, comme Frédéric Domeck, installé depuis huit ans à Wuhan. Il s'est occupé d'acheminer de la nourriture et du matériel dès le début du blocus de la ville, alors que le Covid-19 faisait des ravages.

"Des frères d'armes"

Seuls les volontaires et les soignants étaient habilités à circuler de jour comme de nuit entre les hôpitaux et les entrepôts dans une ville de 11 millions d'habitants devenue fantôme. Un an après, tout le monde salue ce Français de Wuhan qui n'a pas hésité un instant à prêter main forte. “On est des frères d’armes, c’est comme si on avait fait la guerre ensemble”, confie un Chinois. Cédric Martin est directeur d'un hôtel. Cet autre Français y est resté cloîtré 76 jours avec les clients et le personnel. Moins de 300 Français vivent à Wuhan en 2021, presque trois fois moins qu'en 2020.