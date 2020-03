Coronavirus : ces Français qui ont fui les grandes villes

Dans le TGV Paris-Nice, lundi 16 mars, Joséphine Schutte et sa sœur ont laissé leur studio de Paris pour retrouver leur famille. Clément Praver, étudiant en droit de 22 ans, a choisi de rejoindre ses grands-parents. Arrivé près de Toulon (Var), ses grands-parents âgés de 75 et 70 ans n’ont pas hésité à le recueillir malgré les risques pour leur santé. "On n’a pas pensé au risque pour nous, mais à lui. Il y a des jeunes de trente ans qui ont eu des problèmes de santé. il faut préserver les jeunes", confie Martine Halard, retraitée.

S'isoler avec sa mère

Victoria Campion a choisi de s’éloigner de Marseille (Bouches-du-Rhône) avec son bébé pour venir s’installer dans l’appartement de sa mère. "On a la nature, le jardin et on est en comité familial", explique cette mère de famille. La jeune femme se dit prête à rester plusieurs semaines s’il le faut loin de chez elle.

