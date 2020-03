Coronavirus : Calais à l'heure du confinement

Malgré le confinement, les rues désertes et les commerces fermés, à Calais (Hauts-de-France), chacun s'organise pour retrouver un semblant de vie quotidienne. Un caviste fait par exemple 60% de chiffre d'affaires en moins. Alors, système D : il propose depuis peu de préparer les commandes en amont et de déposer directement les articles dans les coffres des clients. Une bonne manière, pour ces derniers, d'éviter les grandes surfaces et d'avoir des contacts avec une autre personne.

Les musiciens ne peuvent plus performer

Et les commerces ne sont pas les seuls à être touchés. Les artistes et les musiciens ne peuvent plus performer. Alors dans son appartement, un couple de Calaisiens a décidé d'y remédier. "On voulait apporter non pas un concert, mais au moins un accès à un peu de musique quotidiennement", explique Pauline Roesch, co-créatrice de "Radio Couvre-feu".

Le JT

Les autres sujets du JT