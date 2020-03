Coronavirus : "C'est une épreuve extrêmement dure", confie l'eurodéputé Sandro Gozi

En sa qualité de député européen La République en Marche (LREM) et ancien secrétaire d'Etat italien aux Affaires étrangères, Sandro Gozi vit la crise du nouveau Coronavirus à la fois en Italie et en France. "En Italie, on est dans la gestion d'une crise très difficile (...) Il y a une diminution dans l'augmentation des cas", confie l'homme politique, selon qui les mesures de confinement commencent à porter leurs fruits. Mais "c'est une épreuve extrêmement dure pour tout le peuple italien."

Respecter les consignes

Sur le plateau des 4 Vérités, vendredi 27 mars 2020, Sandro Gozi appelle les téléspectateurs français à respecter les consignes du gouvernement, notamment celle de rester à son domicile. "Chacun de nous peut contribuer au bien de la communauté en respectant strictement les consignes", poursuit-il. Selon lui, la France, qui s'est basée sur l'expérience italienne, doit attendre les effets du confinement pour pouvoir juger des mesures prises par le gouvernement.