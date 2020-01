Coronavirus : aux origines de l'épidémie

D'après les derniers chiffres officiels, le coronavirus a fait 106 décès, tous en Chine. On compte également 4500 cas de contamination dont une cinquantaine répertoriées dans une douzaine de pays. Ce nouveau coronavirus rappelle le Sras de 2003. Comme lui, il a été détecté sur un marché chinois. Depuis des années on assiste à l'émergence de virus d'origine animale qui se transmettent à l'homme.

Une espèce sauvage en général à l'origine du virus

Régulièrement, des virus inconnus apparaissent et provoquent des épidémies. Ce nouveau virus est très certainement passé d'un animal à l'homme. C'est le cas pour les 2/3 de ce que les spécialistes appellent les maladies émergentes. "Les virus circulent dans une espèce qui est en général une espèce sauvage avec laquelle l'homme n'a pas de contact et puis, à la faveur de l'activité humaine, on a une rencontre directe ou indirecte entre ces populations animales qui ont leur virus et l'homme", explique Jean-Claude Manuguerra, responsable de la cellule d'intervention biologique d'urgence à l'Institut Pasteur.

