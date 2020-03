Coronavirus : auteurs de BD et illustrateurs capturent l'air du temps et lancent des jeux de dessin en réseau

En pleine pandémie de coronavirus, avec la mise en quarantaine d'une bonne partie de la population, les illustrateurs jeunesse et les auteurs de BD s'expriment en dessin sur les réseaux sociaux. Certains, comme Lewis Trondheim ou Pénélope Bagieu, ont même lancé des idées de jeu en ligne, pour occuper les journées de confinement.

Le dessin hebdomadaire du dimanche soir signé Riad Sattouf consacré à Esther montrait ce dimanche 15 mars sa jeune héroïne en mode coronavirus responsable.

De son côté, Grégoire Solotareff a publié sur son compte Instagram un très beau dessin en forme de point d'interrogation inquiet sur le virus. D'ailleurs si vous avez besoin de vous détendre en cette période un brin anxiogène, le compte Instagram du dessinateur est une somme de vidéos dans lesquelles il filme ses dessins à l'oeuvre. Les regarder équivaut à une bonne posture du lotus en termes de relaxation. On vous recommande.

Joann Sfar a décidé d'ouvrir son atelier sur Instagram, invitant ses élèves à raconter en dessin leur quotidien en cette période de quarantaine.

La facétieuse Pénélope Bagieu, qui vient de publier l'adaptation en BD de Sacrées sorcières de Roald Dahl, (Gallimard BD) a lancé lancé un "Cadavre exquis géant". L'idée est de transposer sur les réseaux ce jeu inventé par les surréalistes dans les années 20.

L'auteure des Culottées propose avec Tim (@acupoftim) d'imaginer sa "coronamaison", son intérieur idéal pour cette période de confinement. Ils ont fourni la base du décor, à vous de le remplir !

Ok voici le template que @acupoftim nous a fait pour la #Coronamaison ! On dessine l‘étage/la déco/la compagnie/les animaux/la bouffe/les fenêtres, enfin l’endroit idéal pour être confiné(e)! Et si on fait du noir et blanc, que les coloristes n’hésitent pas à reprendre les images pic.twitter.com/7BvqQOA9GU