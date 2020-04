Coronavirus au Royaume-Uni : Boris Johnson toujours hospitalisé

Dix jours après avoir contracté le coronavirus Covid-19, le Premier ministre britannique Boris Johnson a été admis dans un hôpital londonien dans la soirée dimanche 5 avril. Quelques heures plus tôt, pourtant, il expliquait encore dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux être affaibli mais qu'il allait bien. Pourtant, il aurait été placé pendant la nuit sous assistance respiratoire.

"Il continue de diriger le gouvernement"

Lundi 6 avril, le chef du gouvernement britannique s'est une nouvelle fois voulu rassurant. "Le moral est bon et je suis toujours en contact avec mon équipe", a-t-il notamment publié sur Twitter. D'ailleurs, son entourage a bien spécifié que son hospitalisation a été décidée par précaution face à sa fièvre persistante, et non pas en urgence. "Il est toujours en observation et nous donne des nouvelles régulièrement. Il continue de diriger le gouvernement", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab.





Le JT

Les autres sujets du JT