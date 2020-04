Coronavirus : au plus près des Français qui travaillent durant le confinement

La journée des agents municipaux de Stains (Seine-Saint-Denis) commence dans la cuisine centrale de la ville. Mercredi 29 avril, le repas prévu est salade de pâtes, fenouil, kiwi ou encore gâteau. Ces plats sont livrés aux personnes âgées et handicapées par quatre agents municipaux parmi lesquels Stéphanie Girault.

"C’est une période très compliquée. Les personnes âgées sont contentes, sont fières de nous et nous remercient. On a de plus de plus de demandes de repas. On livre en respectant les mesures de protection (distance, masques, gants...) et on se désinfecte bien les mains après chaque passage", explique-t-elle mercredi matin avant de partir livrer. 125 personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles sont livrées à Stains, conclut le journaliste de franceinfo Madjid Khiat.



