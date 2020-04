Coronavirus : au moins 884 décès dans les Ehpad

Derrière les murs de l'Ehpad Korian de Mougins (Alpes-Maritimes), c'est l'hécatombe. 24 personnes âgées y sont mortes du Covid-19, soit un quart des résidents. Le maire de Mougins Richard Galy, également médecin, demande des mesures radicales. Il propose de transférer dans un hôtel ceux qui ne sont pas encore contaminés. "Le personnel a été testé et ils sont en train aujourd'hui, de tester ses patients pour savoir qui est positif et négatif et faire cette séparation des deux populations", explique Richard Galy.

Un bilan des décès encore partiel

Derrière cet exemple particulièrement tragique, d'autres établissements sont confrontés à des décès de résidents. Pour la première fois, le ministre de la Santé a annoncé le nombre de décès dans les Ehpad : 884. Un chiffre encore partiel. "Actuellement, l'ensemble des établissements de type Ehpad n'a pas encore réalisé l'ensemble des remontées des cas et décès. Nous avons 7 400 Ehpad et 10 600 structures au total", a déclaré Jérôme Salomon, directeur général de la Santé.

