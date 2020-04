Coronavirus : au cœur des centres de tri de la Poste

Derrière le journaliste Madjid Khiat, en direct d’un centre de tri à Aulnay-sous-bois, en Seine-Saint-Denis, la première équipe vient de partir, la seconde arrive pour remplir ces camions et aller distribuer ces colis. Cet entrepôt est gigantesque et représente trois terrains de football et chaque jour, ici, il y a 25 000 colis pour une grande partie de l’Île-de-France. Sur place, Laurence Naouri se prépare pour sa livraison. Comment vit-elle cette période de confinement, elle qui est en première ligne ? "Oui, mais je suis fière parce que les clients ils sont heureux, ils sont contents qu’on les livre. Et puis c’est important parce qu’il y a les médicaments, on livre les pharmacies. C’est bien parce que l’on a la reconnaissance des gens, des clients", affirme Laurence Naouri.

Des livraisons de colis en baisse de 15 %

Que lui disent-ils ? "Pour ma part, j’ai des joggers, ils sont contents, ils s’arrêtent et me disent ‘merci pour ce que vous faites’". Dans l’ensemble de la France, en trois semaines, il y a eu 15 millions de colis distribués, c’est une baisse de 15 % par rapport à d’habitude, explique Madjid Khiat.

