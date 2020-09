Coronavirus : au coeur d'un service de réanimation de Bordeaux

Le Dr Fabrice Camou, médecin-réanimateur de l'hôpital Saint-André à Bordeaux (Gironde), fait un constat inquiétant : le nombre de cas graves de Covid-19 est en nette augmentation. "On a un patient de 76 ans qui est arrivé il y a une semaine, il a été placé sous assistance respiratoire après une phase d'épuisement et de fort besoin d'oxygène", rapporte le docteur Fabrice Camou de l'hôpital Saint-André à Bordeaux (Gironde).

Du personnel à flux tendu

Cette unité de réanimation prend aussi en charge des cas de cancer ou de leucémie et doit se réorganiser avec le retour des cas de coronavirus. Une population plus jeune est aussi arrivée, mais dans un état moins préoccupant. Parmi les 24 malades du Covid-19 en réanimation au CHU de Bordeaux, certains inspirent moins d'inquiétude. Pour eux, les médecins utilisent un système à base d'oxygène à haut débit beaucoup moins invasif que l'intubation. Une dizaine de médecins et internes, ainsi que 70 personnels soignants sont à flux tendus dans le service. Le Dr Camou en appelle à la responsabilité de chacun pour éviter la saturation de son service.

