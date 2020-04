Coronavirus : attention aux mélanges dangereux de produits d'entretiens

Comment bien nettoyer et désinfecter sans jouer les apprentis sorciers ? Une question cruciale en ces temps de confinement, où la crise sanitaire du Covid-19 pousse les Français à être plus méticuleux sur le nettoyage. Cependant, au désarroi des autorités sanitaires, de récents cas d'intoxication et accidents domestiques ont été signalés. Souvent, des réactions chimiques indésirées en sont la cause, en mélangeant des produits pour le nettoyage.

"Maintenant, je nettoie tout"

Plonger ses courses dans une baignoire pleine de savon pour les désinfecter, se ruer sur les produits d'entretien en magasin... Certains consommateurs n'en font-ils pas un peu trop ? "On est toujours dans le doute. Est-ce qu'on en fait assez ou pas assez ? À mon avis, on en fait plus que nécessaire, mais mieux vaut prévenir que guérir", estime un client d'un supermarché. "D'habitude, je ne lavais pas les produits, je les posais simplement dans un bac. Maintenant, je nettoie tout", assure un autre client.

