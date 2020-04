Coronavirus : ancienne résistante, une centenaire a vaincu le coronavirus

Tout doucement, la centenaire quitte l'ambulance pour retrouver les siens, après avoir vaincu le Covid-19. "C’était très long", explique Noémie Baraldi la centenaire à sa petite fille de 27 ans, venue l’accueillir. Elle ajoute, émue, que les médecins l’"ont aidée beaucoup, beaucoup". Diagnostiquée positive au Covid-19 après un AVC, elle est hospitalisée à Besançon (Doubs) avant de rejoindre un centre pour se rétablir.



"Je suis trop fière !"

Pour sa fille, l’incertitude et l’attente ont été le plus difficile à vivre. "Il y a vraiment une charge émotionnelle, parce qu’un jour ça va, un jour ça ne va pas. C’est vraiment très difficile à vivre", décrit Ilva Sugny. Résistante pendant la guerre en Italie, survivante du coronavirus, la grand-mère fait figure d’héroïne pour sa petite fille. "Je suis trop fière ! Ça donne beaucoup d’espoir (...) on est tous concerné. Il faut vraiment faire attention", commente Lison Sugny.





