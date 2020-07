Coronavirus : alerte en Mayenne

Dépistage massif en Mayenne. Le département enregistre 50,1 nouveaux cas de coronavirus pour 100 000 habitants. Or, d'après les autorités sanitaires, le seuil d’alerte, de 50 pour 100 000 habitants, est dépassé. Dans la petite ville de L’Huisserie, la population vient se faire tester. La Mayenne compte sept foyers épidémiques, alors elle espère être rassurée.

La propagation du Covid-19 est constatée sur toute la façade ouest de la France. En Bretagne, un malade contamine un peu plus d’une personne, 1,32 en Nouvelle-Aquitaine et une personne et demie en Loire-Atlantique. Le virus en France se transmet en moyenne à 1,05 personne. Cela signifie, selon Santé publique France, que le nombre de cas de coronavirus se multiplie. Le Grand Est, première région touchée par la pandémie, est désormais celle où le virus circule le moins.



