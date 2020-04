Coronavirus : Airbus traverse des turbulences

La survie du groupe aéronautique européen Airbus serait en jeu, selon Guillaume Faury, son président. Il faut dire que les usines Airbus tournent au ralenti et aucune nouvelle commande n’a été enregistrée au mois de mars. Dans un courrier adressé aux 135 000 salariés du groupe, le président ne mâche pas ses mots. Alors, pour limiter les pertes, 3 000 salariés français ont été mis au chômage partiel.

Maintenir ses commandes en cours

“Nous devrons peut-être aussi prévoir des mesures de plus grande envergure à cause de l’ampleur de cette crise”, précise Guillaume Faury. D’ores et déjà, le syndicat majoritaire s’oppose fermement à des licenciements. “Notre entreprise avait dix ans de carnets de commandes il y a encore un mois et demi”, souligne Jean-François Kneper, délégué syndical central FO Airbus. L’enjeu pour le constructeur : maintenir ses 7 700 commandes en cours.