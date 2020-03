Coronavirus : activité réduite pour les banques alimentaires

C'est un paradoxe. L'activité de la Banque alimentaire d'Arcueil (Val-de-Marne) est réduite parce qu'il y a moins de bénévoles depuis le confinement qui a commencé mardi 17 mars dans toute la France, mais il y a plus de denrées alimentaires que d'habitude. Il y a de nombreuses briques de lait et boîtes de conserve. Les bars, les restaurateurs, les fast-food ont en effet donné de très nombreuses denrées alimentaires à la Banque alimentaire, après la fermeture qui leur a été imposée.



Effectif restreint

"On est en effectif restreint. On attend que les associations viennent. D'habitude, il y en a déjà quatre ou cinq qui sont en attente d'être livrées. Mais là on fait à la demande, on attend que certaines viennent et on fait le minimum", explique Stéphane, l'un des membres de l'association. L'activité est donc réduite pour la Banque alimentaire qui aide chaque année près de deux millions de personnes.

Le JT

Les autres sujets du JT