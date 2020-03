Coronavirus : à Mulhouse, Macron promet un plan massif d'investissements pour l'hôpital

Mercredi 25 mars à Mulhouse (Haut-Rhin), alors que les hôpitaux du Grand-Est saturent, Emmanuel Macron a promis une majoration des heures supplémentaires et un plan global pour l'hôpital. "Un plan massif d'investissements et de revalorisation de l'ensemble de carrières sera construit pour notre hôpital. C'est ce que nous leur devons. C'est ce que nous devons à la Nation. Cette réponse sera profonde et dans la durée", a déclaré le chef de l'État mercredi soir.

Opération Résilience

Dans cette guerre sanitaire, le locataire de l'Élysée lance une nouvelle opération baptisée Résilience. Distincte de l'opération Sentinelle. Elle sera "entièrement consacrée à l'aide et au soutien aux populations, ainsi qu'à l'appui aux services publics pour faire face à l'épidémie de Covid-19", a développé Emmanuel Macron. Le président de la République a également appelé à l'unité avant de remercier tous ceux qui font vivre le pays, comme les caissiers ou les agriculteurs.