Coronavirus : à Marseille, pas d'école avant septembre pour les tout petits

Le retour en classe est retardé à Marseille pour les élèves les plus jeunes en raison des mesures imposées pour faire face à la pandémie de coronavirus. Les élèves des toutes petites et petites sections de maternelle devront attendre septembre pour retourner à l'école, a annoncé la mairi, lundi 25 mai. "Face à la difficulté à respecter les recommandations sanitaires pour les tout jeunes enfants, la ville de Marseille a souhaité reporter la rentrée des toutes petites et petites sections de maternelle en septembre", indique dans un communiqué la mairie de la deuxième ville de France.

La mairie précise que cette "proposition de prudence" a été validée par les services de l'Education nationale. Elle n'était pas en mesure de préciser lundi soir combien d'enfants sont concernés par cette rentrée repoussée.

En revanche, 22 écoles (primaires et grandes sections de maternelle) qui étaient restées fermées pour des raisons sanitaires, rouvriront le 28 mai, a annoncé la mairie. Ces écoles sont situées dans les 13e, 14e et 15e arrondissements de Marseille, marqués par de forts taux de pauvreté.