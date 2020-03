Coronavirus : à défaut de scènes, des artistes livrent des "concerts confinés"

Matthieu Chedid et Pierre Richard, ensemble, en direct sur le web. En raison de l'épidémie de Covid-19 et du confinement, tous les concerts sont annulés jusqu’à nouvel ordre. Mais ça n’empêche pas ces deux artistes de jouer ensemble et de diffuser leur concert au plus grand nombre. Des dizaines de stars comme Jean-Louis Aubert, Christine and the Queens ou encore le violoniste Renaud Capuçon ont livré des performances via les réseaux sociaux. Tous ont choisi de donner rendez-vous à leurs fans avec le hashtag #EnsembleALaMaison.



Des performances relayées et commentées par des dizaines de milliers de personnes. Comme la session de Jean-Louis Aubert, qui a été vu près d’un million de fois. Une façon pour les artistes d’encourager les Français à rester à la maison. L’Opéra de Paris a aussi mis en ligne gratuitement sur son site web des vidéos de ses spectacles. Le DJ Laurent Garnier a aussi apporté sa pierre à l’édifice en mettant en ligne un mix d’une durée de 7 heures.

