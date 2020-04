Coronavirus : 700 000 tests virologiques par semaine dès le 11 mai

Que va-t-il se passer si on est testé positif au Covid-19. "On va commencer par tester toutes les personnes qui ont eu un contact rapproché avec vous, en s’appuyant sur les médecins et les infirmiers libéraux", explique Julien Gasparutto, journaliste France Télévision, sur le plateau du 19/20. L’objectif est d'isoler pendant 14 jours tous les porteurs du virus.

700 000 tests par semaine

L’objectif du gouvernement est de réaliser au moins 700 000 tests virologiques par semaine, dès le 11 mai. Ils seront pris en charge à 100 % par l’assurance-maladie. La réalisation de ces tests est un défi logistique, humain et technique, pour être prêt à tester, à partir du 11 mai tous les cas suspectés de Covid-19, ainsi que les cas contacts.