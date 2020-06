Coronavirus : 31 nouvelles contaminations à Pékin, plus d'un millier de vols annulés dans les aéroports de la capitale

Pékin a exhorté ses 21 millions d'habitants à éviter les voyages "non essentiels".

La ville de Pékin a enregistré 31 nouvelles contaminations par le nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, a annoncé mercredi la mairie, soit un chiffre globalement stable pour le quatrième jour consécutif. Les autorités de la capitale chinoise ont engagé une campagne géante de dépistage à la suite de la découverte d'un regain de contagion à la fin de la semaine dernière dans un marché de gros du sud de la métropole, Xinfadi.

La ville a porté à plus de 90 000 par jour sa capacité de dépistage. Elle a appelé, mardi 16 juin au soir, ses habitants à éviter les voyages "non essentiels" en dehors de Pékin, et ordonné à nouveau la fermeture des écoles et collèges. Une trentaine de zones résidentielles, sur les milliers que compte la capitale, ont été placées en quarantaine.

Suppression de 1 255 vols annulés

Les deux aéroports de Pékin ont annulé mercredi 17 juin plus d'un millier de vols après un rebond des cas de Covid-19 dans la capitale chinoise, ont annoncé les médias officiels. A 9h10 locales (1h10 GMT), 1 255 vols au départ et à l'arrivée des aéroports de Pékin avaient été supprimés, soit 70% de ceux initialement prévus, ont indiqué le Quotidien du Peuple et le China Daily.

Plusieurs villes et provinces imposent désormais une quarantaine à l'arrivée aux voyageurs en provenance de la capitale chinoise.

Le bilan de 31 cas de contamination porte à 137 le total des personnes atteintes par le Covid-19 depuis la découverte du nouveau foyer épidémique vendredi. Auparavant, Pékin n'avait plus découvert aucune contamination depuis deux mois et la vie avait repris un cours quasi normal. En dehors de Pékin, 13 nouveaux cas de contamination ont été signalés au cours des dernières 24 heures, dont 11 auprès de malades de retour de pays étrangers.