Coronavirus : 26 personnes décédées dans un Ehpad du Doubs

Elles sont infirmières, aides-soignantes. Derrière elles, six semaines d'un combat épuisant contre l'épidémie. Un combat inégal. Dans l'Ehpad de Thise (Doubs), 26 personnes âgées sont décédées. Comme une évidence, une infirmière guide l'équipe de France Télévisions vers Thérèse Simonnet. À 92 ans, elle se remet doucement du Covid-19. Les visites sont toujours interdites : pour joindre les familles, il y a le téléphone, mais toujours pas de contact physique. "C'est très angoissant, on avait l'habitude… Mais on se rattrapera", confie la retraitée dans un sourire.

25 membres de l'Ehpad atteints du Covid-19

Christelle Arbez-Cottet, infirmière, a également été malade, comme 25 membres sur 50 de l'équipe soignante. Elle a été arrêtée 14 jours ; au 15eme, elle est revenue, presque en courant, au travail. "On revient, on est fatigué, on est un peu sonné… Puis, en fait, on a une force, une envie en se disant : 'Il faut que j'y aille'", raconte l'infirmière.

Le JT

Les autres sujets du JT