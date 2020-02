Coronavirus 2019-nCoV : un deuxième avion est parti de Wuhan et atterrira à Istres avec près de 300 personnes

À bord des Français mais aussi des ressortissants d'autres pays.

Un deuxième avion affrété par la France pour rappatrier ses ressortissants de la ville chinoise de Wuhan, foyer du coronavirus 2019-nCoV, a décollé vers 1 heure du matin heure française dimanche 2 février, a appris franceinfo auprès d'un journaliste français présent sur place, qui a accompagné les futurs passagers à l'aéroport.

Selon les informations du panneau d'affichage à Wuhan, cet avion doit rejoindre Istres (Bouches-du-Rhône) en fin de matinée ou début d'après-midi.

Les Français descendront à Istres puis l'avion redécollera pour Bruxelles

Cet avion rappatrie des Français, mais aussi des ressortissants de nombreux pays, dont la Pologne, le Rwanda, etc... La France prendra en charge à Istres (Bouches-du-Rhône) "ses nationaux plus quelques autres ressortissants d'autres pays", avait précisé vendredi 31 janvier le ministre belge des Affaires étrangères Philippe Goffin lors d'une conférence de presse. Il avait ajouté que l'avion redécollerait ensuite pour l’aéroport de Melsbroek près de Bruxelles, avec 12 Belges, 11 Danois, 23 Néerlandais, cinq Tchèques et deux Slovaques à bord.

Vendredi, la ministre de la Santé Agnès Buzyn avait confirmé qu'un deuxième appareil "devrait pouvoir atterrir dimanche", avec à son bord des Français ayant eu "des regrets" de ne pas avoir pris le premier vol, ainsi que des ressortissants d'autres pays.