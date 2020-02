Coronavirus 2019-nCoV : la Chine en pleine crise sanitaire

Le Coronavirus 2019-nCoV continue de faire des dégâts en Chine. Le bilan s'élève samedi 8 février à 720 morts. "Ce pays est en état de guerre sanitaire. Il faut soigner les malades, il faut confiner des millions de personnes et évidemment tenter de trouver le plus vite possible un remède, un vaccin pour ce virus", alerte le journaliste Arnauld Miguet en duplex de la ville de Wuhan (Chine).

Le virus lié au pangolin ?

Pour tenter de trouver une solution au Coronavirus 2019-nCoV, les autorités tentent de découvrir les origines du virus. "On découvre selon des scientifiques chinois que le virus aurait été transmis à l'homme par une chauve-souris via le pangolin. Le pangolin, c'est ce petit mammifère dont la chair est très prisée par les Chinois, les os et les écailles très recherchés dans la médecine traditionnelle chinoise", révèle Arnauld Miguet.

