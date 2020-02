Coronavirus 2019-nCoV en Haute-Savoie : 46 personnes testées

Tous ces enfants ont été en contact ces derniers jours à l'école avec un jeune garçon britannique déclaré porteur du coronavirus 2019-nCoV. Une cinquantaine d'enfants ont été dépistés dimanche 9 février. Certaines familles présentant des symptômes aigus ont reçu des consignes strictes. "On nous a recommandé de rester chez nous, donc on va rentrer", explique une mère de famille.

Pas de baisse de fréquentation pour la station

Un quotidien perturbé pour les parents d'élèves, mais des vacances qui commencent presque normalement pour les touristes. Sur les pistes et en station, ils ne sont pas particulièrement inquiets. "On fait attention quand on va dans les grandes surfaces, mais sur les skis ça va", précise une vacancière. Ces nouveaux cas de coronavirus 2019-nCoV risquent-ils de freiner la saison touristique qui commence ? Le maire de la station a appelé plusieurs commerçants afin de s'assurer que les touristes sont bien au rendez-vous.

