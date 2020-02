Coronavirus 2019-nCoV : aux Contamines-Montjoie, entre vigilance et incertitude

Un petit village de Haute-Savoie pris dans la tourmente mondiale. Avec la découverte de plusieurs cas de coronavirus 2019-nCoV aux Contamines-Montjoie, les écoliers de la commune logée au coeur des Alpes ont dû se prêter au jeu des prélèvements médicaux. Au matin du dimanche 9 février, les enfants les plus à risque ont été prélevés en priorité, notamment ceux qui partagent la classe de l'écolier britannique porteur du virus. "J'ai fait comme les autres parents de l'école : par précaution c'était plus raisonnable d'effectuer ce prélèvement, et voilà, on attend", explique une maman. Résultat, pour le moment : 21 échantillons, tous négatifs. Les résultats d'une trentaine de prélèvements sont toujours attendus.

Des mesures de prévention toujours en vigueur

Lundi 10 février, la salle où les médecins avaient effectué ces prélèvements, la veille, a été méticuleusement nettoyée. L'école restera fermée jusqu'à nouvel ordre et, pour le moment, les mesures de prévention restent vigueur. "Les mesures c'est fermeture de l'école, c'est confinement des personnes qui ont été de près ou de loin en rapport avec les personnes contaminées, en attente des décisions définitives de l'Agence régionale de santé (ARS)", explique Étienne Jacquet, le maire des Contamines-Montjoie.

