Coronavirus 2019-nCoV : des tests pour déterminer l'ampleur de la contamination en Haute-Savoie

Le nombre de cas de contamination au coronavirus 2019-nCoV en France est passé à 11 personnes. Les cinq nouveaux cas détectés dans une station de ski de Haute-Savoie concernent des Britanniques, dont un petit garçon qui a été en contact avec d'autres enfants. Depuis, de nombreuses familles ont passé des tests. "Les prélèvements ont été réalisés dans la salle d'une école où nous nous trouvons. Cette salle a fait l'objet d'un nettoyage et d'une séance de désinfection dans la matinée", précise Thomas Cuny, en direct de la station de ski des Contamines, en Haute-Savoie.

Des élèves de Thonon-les-Bains en contact avec l'enfant britannique contaminé

Au total, une cinquantaine de personnes ont passé des tests pour détecter ou non la présence du coronavirus 2019-nCoV. "On sait déjà que pour 20 d'entre eux, c'est négatif, et les 30 derniers résultats sont attendus dans le milieu de l'après-midi lundi. On a également appris qu'un ou plusieurs élèves d'une école de Thonon-les-Bains auraient pu être en contact direct avec l'enfant qui fait partie des cinq nouveaux cas détectés, scolarisé dans l'établissement. Pour l'heure, il n'y a pas de mesures de quarantaine, mais des vérifications sont en cours", conclut le journaliste.

